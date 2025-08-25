В ГД высмеяли слова Стубба в адрес Путина
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил заявления финского президента Александра Стубба о России внутренними проблемами Финляндии. Об этом сообщает NEWS.ru.
Ранее Стубб заявил, что президент России Владимир Путин «объединил Европу, расширил НАТО за счет Финляндии и Швеции», а также «практически поднял оборонные расходы НАТО с двух процентов до пяти». Стубб назвал это «стратегической геополитической неудачей» России.
«Это какой-то крик отчаяния. Может быть, у него внутри страны проблемы, и он пытается переключить внимание, говоря, что в России плохо», - так Колесник прокомментировал заявления финского президента.
Депутат подчеркнул, что российская экономика развивается, а ВС РФ «побеждают на всех фронтах». По мнению Колесника, успехи России «режут глаза» лидерам западных стран.