В ГД высмеяли слова Стубба в адрес Путина

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил заявления финского президента Александра Стубба о России внутренними проблемами Финляндии. Об этом сообщает NEWS.ru.

Ранее Стубб заявил, что президент России Владимир Путин «объединил Европу, расширил НАТО за счет Финляндии и Швеции», а также «практически поднял оборонные расходы НАТО с двух процентов до пяти». Стубб назвал это «стратегической геополитической неудачей» России.

«Это какой-то крик отчаяния. Может быть, у него внутри страны проблемы, и он пытается переключить внимание, говоря, что в России плохо», - так Колесник прокомментировал заявления финского президента.

Депутат подчеркнул, что российская экономика развивается, а ВС РФ «побеждают на всех фронтах». По мнению Колесника, успехи России «режут глаза» лидерам западных стран.