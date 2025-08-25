Матвиенко высказалась об отношениях с Уругваем

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 августа поздравила уругвайских коллег с Днем независимости Республики, отметив, что отношения с Уругваем важны для России. Об этом сообщает «Вместе-РФ».

Матвенко заявила, что Москва дорожит более чем 160-летними российско-уругвайскими связями, которые, по ее словам, носят доверительный и конструктивный характер.

Как подчеркнула председатель палаты регионов, сторонам удалось создать существенный потенциал для развития сотрудничества по самым разным направлениям.

Матвиенко выразила уверенность в том, что межпарламентское взаимодействие России и Уругвая будет укрепляться и создавать возможности для реализации новых проектов.