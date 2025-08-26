Си Цзиньпину передали послание от Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину послание от президента РФ Владимира Путина, а именно теплые слова приветствия и добрые пожелания от российского лидера. Это произошло во время встречи в Китае, передает РИА Новости.

Кроме того, Володин уведомил Си Цзиньпина об итогах десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.

Встреча Вячеслава Володина и Си Цзиньпина состоялась в Пекине

Председатель ГД РФ находится в Китае по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Ожидается, что в ходе встречи будут затронуты вопросы развития межпарламентского сотрудничества Рдвух стран, а также укрепление взаимодействия КНР и России.