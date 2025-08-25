Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским президентом Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер проинформировал главу Исламской Республики об основных итогах саммита, состоявшегося 15 августа на Аляске.

Пезешкиан поддержал предпринимаемые дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине. Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в сфере энергетики и транспорта.

В рамках разговора также шла речь о ситуации вокруг иранской ядерной программы и развитии событий в регионе Южного Кавказа.

Путин и Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество в различных областях. Лидеры договорились встретиться на предстоящем саммите в Китае.