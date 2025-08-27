Уиткофф допустил встречу Путина и Зеленского

США считают, что встреча российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Fox News.

«Я думаю, что в конце концов может состояться двусторонняя встреча. Полагаю, что президент [США Дональд Трамп] может потребоваться за столом [переговоров], чтобы довести сделку до конца», — допустил чиновник.

Ранее спецпосланник рассказал, что сейчас США проводят встречи по конфликту на Украине, которые в итоге могут привести к его урегулированию. Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на завершение конфликта к концу 2025 года.