В МИД отреагировали на пропажу российского пловца в Турции

Генеральное консульство России в Стамбуле готовит официальный запрос турецкой стороне по факту исчезновения 29-летнего пловца Николая Свечникова, пропавшего во время межконтинентального заплыва через Босфор. Об этом сообщили представители российского диппредставительства, передает ТАСС.

«Генконсульство готовит запрос в компетентные органы Турции по указанному инциденту», — сказано в сообщении.

При этом в диппредставительстве уточнили, что официальной информации о случившемся пока не поступало.

Появилось видео с заплыва в проливе Босфор, где пропал россиянин

Россиянин пропал во время межконтинентального заплыва через пролив Босфор 24 августа. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу.