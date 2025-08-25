В России высказались о компромиссах в гарантиях безопасности для Украины

Формулирование гарантий безопасности для Украины — это вопрос компромиссов и обсуждений, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она также указала на важность участия Европы в переговорах по гарантиям.

«Гарантии — это вопрос переговоров, потому что касается и нас, и Украины, и Европы. От того как они будут сформулированы, зависит, в частности, и наша безопасность, так что здесь должны быть предложения, обсуждения. Здесь не будет такого, что одна сторона указывает другой, это вопрос компромиссов», — подчеркнула политик.

Журова предположила, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Аляске уже могли обсудить некоторые предварительные варианты. Она также заметила, что такой подход может не устраивать Европу.

Президент Финляндии назвал главного гаранта безопасности Украины

«Европе не нравится, что разговор идет между Россией и США, потому что Украина все же находится достаточно далеко от Америки. Для европейцев безопасность Украины — это их безопасность. А для нас — наша. Так что, на мой взгляд, Европа тоже должна участвовать в обсуждении гарантий безопасности, потому что эта тема актуальна для всех», — заключила депутат.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия «не будет указывать Европе и США», что делать с гарантиями безопасности Украине. Он подчеркнул, что Европа будет продолжать поддерживать Киев.