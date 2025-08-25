Глава Курской области отреагировал на задержание своего заместителя

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал на задержание своего заместителя Владимира Базарова. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

«Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству). Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений», — сообщил глава региона.

Он добавил, что правительство Курской области при необходимости окажет помощь следователям. Других данных о ситуации он не привел.

Базарова задержали утром в понедельник, 25 августа. Правоохранители, как сообщалось, проводят следственные действия.

Базарова назначили на должность заместителя губернатора Курской области 5 февраля 2025 года. До этого он работал вице-губернатором по строительству Белгородской области.