Детали прошедших на Аляске переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвали недоумение в британской прессе. Действия российского лидера привлекли внимание издания Daily Express.

«Необычное поведение Владимира Путина намекает на крупный прорыв в мирном соглашении», – отмечается в статье.

Так, сразу после встречи с Трампом, продлившейся около трех часов, Путин демонстрировал сдержанность и не спешил делиться подробностями переговоров. На совместной пресс-конференции президенты ограничились общими формулировками, не вдаваясь в конкретику. Британские журналисты указывают, что молчание российской стороны после саммита воспринимается как нечто необычное.

Ни Кремль, ни окружение Путина не озвучили деталей договоренностей, достигнутых во время встречи. В Лондоне это расценили как возможный признак того, что между лидерами мог быть достигнут определенный прогресс, но его пока предпочли не афишировать, вероятно, из стратегических соображений. Отдельного внимания удостоилась и дипломатическая активность президента России. Незадолго до визита на Аляску, а также сразу после возвращения в Москву, Путин провел более двадцати телефонных разговоров с мировыми лидерами.

При этом, как уточняет Daily Express, официальные комментарии по содержанию этих контактов были минимальными. В Кремле лишь упоминали, что обсуждалась предстоящая или уже состоявшаяся встреча с президентом США. Особо подчеркивается, что в числе собеседников российского лидера оказались главы государств постсоветского пространства, а также президенты Индии, Бразилии и ЮАР.

Это может свидетельствовать о попытках Москвы заручиться поддержкой или, как предполагают в британской прессе, согласовать возможные шаги в рамках мирных инициатив. Таким образом, британские наблюдатели связывают внезапную дипломатическую активность и сдержанность Кремля с вероятными закулисными договоренностями, которые пока не преданы огласке, передает АБН24. Ранее «ФедералПресс» писал, что США готовят предупреждение Европе и Украине о прекращении конфликта.