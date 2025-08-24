Лавров раскрыл планы Запада по отправке сил для сдерживания России

Планы западных стран направить свои силы на Украину для сдерживания России демонстрируют нежелание соблюдать принцип неделимости безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, обвинения в адрес Москвы о том, что акцент на принципе неделимости безопасности мешает переговорам, фактически означают признание намерений сделать безопасность «делимой».

«Эти дискуссии, проходившие и вчера, и ранее (после встречи в Вашингтоне), явственно сигнализируют, что эти люди рассматривают безопасность только как безопасность для Украины и готовы направить оккупационные силы на украинскую территорию для сдерживания России», — сказал Лавров.

Дипломат напомнил, что принцип неделимости безопасности закреплен в итоговых документах саммитов ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году. Он предполагает, что ни одно государство не вправе укреплять собственную безопасность за счет других стран. НАТО же делает прямо противоположное, подчеркнул Лавров.

Также он заявил, что реакция представителей ЕС на саммит России и США на Аляске, их визит в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом и последующие действия говорят, что они не хотят мира. По словам Лаврова, представители Европы утверждают, что не допустят поражения Украины и не могут допустить победы России.