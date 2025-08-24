Лавров: Россия признает Зеленского «де-факто главой режима»

Россия признает, что Владимир Зеленский фактически является «главой режима». Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с ним, но согласно украинской конституции Зеленский нелегитимен и не имеет права подписывать документы. Об министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

Лавров отметил, что встречаться и подписывать документы — это разные вещи. Зеленский не может подписывать документ с украинской стороны.

«Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно конституции Украины, Владимир Зеленский таковым на данный момент не является», — сказал Лавров.

При этом, уточнил Лавров, президент России Владимир Путин готов встретиться с Зеленским как с «де-факто лидером режима».

По словам министра, Россия не допустит встречи «исключительно ради того, чтобы сфотографироваться и дать Зеленскому возможность заявить, что он легитимен».

Возможная встреча должна быть хорошо подготовлена с учетом повестки дня.