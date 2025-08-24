Лавров ответил на вопрос об ударах по гражданским объектам на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос о возможных ударах российских войск по гражданским объектам на Украине попросил прислать доказательства. Об этом он высказался в интервью NBC News, полную версию которого МИД РФ.

«Уже неоднократно объяснялось — если вы можете предоставить нам доказательства того, что мы наносили удары по какой-либо гражданской цели без разбора, цели, не связанной с военной машиной Украины, мы рассмотрим это», — пояснил Лавров, добавив, что фактов целенаправленных ударов украинской стороны по гражданским объектам предостаточно.

Он также призвал NBC передать или опубликовать информацию о возможных ударах, если таковые есть у телеканала.

В мае Лавров назвал ответные удары Вооруженных сил России после атак Киева на гражданскую инфраструктуру РФ естественными. По его словам, Киев также «прекрасно знает», что Россия наносила удары исключительно по военным объектам и объектам, которые используются ВСУ.