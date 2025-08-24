Лавров рассказал, почему надел свитер с надписью СССР на саммит РФ и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что его появление в свитере с надписью "СССР" во время российско-американского саммита на Аляске не означает желания восстановить Советский Союз.

"Нет, - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC News, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы родились в Советском Союзе. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение".

Лавров обратил внимание, что Россия признала все бывшие советские республики независимыми государствами.

Лавров рассказал, как в США отреагировали на его свитер с надписью «СССР»

"Развиваем с ними отношения как с полностью независимыми государствами. Но когда такие страны, как Украина, начинают физически и юридически уничтожать все русское… Представьте, что в какой-либо другой стране запретят английский язык, американскую историю", - отметил министр.