Власти ЕС в своих представлениях об устраивающем их руководителе Сербии исходят из «странных и чудных думок», которые не учитывают ни реалии, ни историю, рассказал посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. Об этом пишет РИА Новости.

Сербия кардинально отличается от других стран, во главе которых Западу удавалось поставить марионеточных правителей, отметил глава дипмиссии.

«Еврочиновники, которые думают очень странно, как вы знаете. Не только про Сербию и Балканы, а в первую очередь про другие, более крупные, глобальные дела. И про Россию, начиная со «стратегического поражения» и так далее. Все их странные и чудные думки не будем перечислять, потому что это времени займет много», — отметил Боцан-Харченко.

Посол пояснил, что в Брюсселе требовали от президента Сербии Александра Вучича признать независимость Косово и примкнуть к антироссийским санкциям.

Чиновники не понимали, уточнил дипломат, что это не отвечает интересам Сербии, а выполняющий такие требования политик не смог бы удержаться во главе республики.

Сербия в силу исторического прошлого, в силу новейшей истории и последнего опыта сильно и рельефно, принципиально отличается от своих соседей и бывших республик по СФРЮ, констатировал Боцан-Харченко.