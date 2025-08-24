Появление президента Украины Владимира Зеленского в вышиванке черного цвета с картой Украины в границах 1991 года символично. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Рогов сравнил вышиванку с погребальной сорочкой.

«Зеленский ... один из главных виновников смерти независимости и суверенитета Украины, Украины как государства, которую он полностью растоптал и передал под внешнее управление», — отметил он.

В видеообращении по случаю Дня независимости Украины Зеленский надел черного цвета вышиванку с картой Украины, которая включала Крым и новые регионы России.

Ранее Рогов ответил на слова Зеленского о том, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей хранят у себя украинские флаги.