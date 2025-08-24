Стало известно о четырехдневном визите Путина в Китай

Владимир Путин намерен посетить Китай на следующей неделе для участия в масштабных переговорах и саммите ШОС в Тяньцзине, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в КНР, сообщает ТАСС. По информации журналиста ВГТРК Павла Зарубина, визит предполагает проведение масштабных переговоров между делегациями России и Китая. В рамках поездки Путин также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском городе Тяньцзинь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая заявил, что на саммите ШОС примут участие более 20 лидеров государств. Китай также пообещал поддержать Россию в организации Восточного экономического форума.