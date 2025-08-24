Зеленский потребовал немедленной встречи с Путиным

Отдельные западные лидеры и Владимир Зеленский намеренно выдвигают различные условия, чтобы помешать установлению мира на Украине. Москва надеется, что подобные попытки будут сорваны. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии отметил, что некоторые европейские лидеры готовы использовать любой повод, чтобы сорвать мирное урегулирование на Украине. Одновременно они стремятся переложить ответственность на Россию.

«Они просто ищут повод для того чтобы переговоры не допустить, и хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже артачится, какие-то условия выдвигает, требует немедленной встречи с Путиным независимо ни от чего», — сказал Лавров.

Лавров рассказал, чего не получится у Зеленского

Он добавил, что президенты России и США заложили процесс, «который дал очень неплохие результаты». В МИД РФ надеются, что сорвать мирный процесс никому не удастся.