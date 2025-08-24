Лавров ответил на высказывания Макрона о России

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, который сравнил Россию с хищником и людоедом, выразил надежду, что французскому лидеру самому "неудобно по ночам бывает" за свои слова.

"Не знаю, есть разные люди, у них разные культуры. Не буду даже комментировать. Надеюсь, что ему самому, наверноесам, неудобно по ночам бывает", - сказал Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.