В России отреагировали на атаку ВСУ на Курскую АЭС

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн отреагировал на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую атомную электростанцию (АЭС), назвав подобные удары угрозой ядерной безопасности.

Комментарий он опубликовал в Telegram.

«Удары по АЭС — это не просто военные преступления. Это угроза ядерной безопасности, переход всех границ международных конвенций (...) Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред — это подлая агония врага, и за эти преступления все виновные должны будут понести справедливое наказание», — написал Хинштейн, добавив, что сотрудники станции продолжают работать в непростых условиях.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) также подтвердили, что им известно о происшествии на Курской АЭС. В сообщении, опубликованном в официальном аккаунте организации в Рафаэль Гросси высказал позицию, что «каждый ядерный объект должен быть защищен в любое время».

На Курской АЭС произошло возгорание после атаки беспилотника

В ночь на 24 августа стало известно, что российские системы противовоздушной-воздушной обороны уничтожили украинский беспилотник возле Курской АЭС. В результате атаки был поврежден трансформатор. Предварительно, никто не пострадал, радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился.