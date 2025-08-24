Дубинский: Запад специально насаждает вражду между россиянами и украинцами

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что прозападные СМИ на Украине специально насаждают гражданам идею о том, что россияне и украинцы — два совершенно несвязанных друг с другом народа.

В пример он привёл действия журналистов, делающих в последнее время различие между одинаковыми именами россиян и украинцев.

«Например, имя Сергей для украинцев пишется Сергій, а для россиян Сєргєй. Это искусственная попытка дальнейшего разделения русских и украинцев в два разных народа, у которых одинаковые имена пишутся и звучат по разному, как Джузеппе и Джозеф, к примеру (Иосиф)», — написал Дубинский в своём Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что такие методы являются далеко идущим стратегическим планом превращения войны между Украиной и Россией в этнический конфликт.

«Только он, а ещё религиозный, не имеет разрешения мирным путём согласно науке о конфликтах», — добавил депутат.

Ранее Дубинский обратил внимание, что после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Владимир Зеленский изменил в своих заявлениях некоторые формулировки, касающиеся России и её руководства.