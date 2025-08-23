Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского

Кирилл Вышинский ощутил на себе всю жестокость репрессивной машины киевского режима, но это не сломило его волю и не заставило предать свои идеалы. Об этом говорится в телеграмме соболезнований министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова родным и близким журналиста. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер на 59-м году жизни после продолжительной болезни.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Кирилла Валериевича. Ушел из жизни мужественный и самоотверженный человек, выдающийся журналист и общественный деятель, бесконечно преданный своей профессии и верный своим убеждениям, - отмечается в тексте. - Весь творческий путь Кирилла Валериевича служит ярким примером стойкости в отстаивании правды и справедливости, невзирая ни на какие обстоятельства".

По словам Лаврова, на долю Вышинского выпали суровые испытания.