Зеленского уличили во лжи о «сине-желтой тряпке»

Владимир Зеленский лжет, что жители новых российских регионов якобы хранят украинские флаги. Никто там не относится с уважением к «сине-желтой тряпке». Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов отметил, что Зеленский «живет в мире каких-то иллюзий и лжи».

«Никто к сине-желтой тряпке не относится с уважением, потому что это символ долгого унижения во времена нахождения в составе Украины», — сказал Рогов.

По его словам, в те времена киевский режим грабил восточные регионы, выводил активы и «перекидывал» на развитие областей западной Украины. Более того, с 2014 года сине-желтый флаг стал символом беззакония, преступлений, убийств и горя для людей.

«Зеленский занимается тем, что, как он считает, у него получается лучше всего — врет в очередной раз», — подытожил Рогов.

Ранее Зеленский в соцсетях заявил, что люди в регионах России, которые ранее входили в состав Украины, якобы берегут украинский флаг.