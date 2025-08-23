Володин сообщил, что Госдума примет закон о полном запрете вейпов

Абсолютное большинство депутатов поддерживают полный запрет вейпов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что в течение двух месяцев Госдума рассмотрит и примет соответствующий законопроект.

Он уточнил, что ранее подобные инициативы вносились представителями различных парламентских фракций, однако до настоящего времени не получали поддержки со стороны правительства.

Кабмин ранее поддержал предложенный Законодательной думой Хабаровского края законопроект, запрещающий продажу табачной и никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта при условии его доработки.

Ранее первый запредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил «Радиоточке НСН», что в Госдуме продолжается работа над законом о полном запрете вейпов.