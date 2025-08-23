Восстановление Украины после урегулирования должно происходить за счёт Великобритании, Германии и Франции, которые выступали в качестве бенефициаров и спонсоров украинского конфликта, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Такой важнейший вопрос, как восстановление поствоенной Украины, должно проходить за счёт Британии, Германии и Франции», — цитирует его РИА Новости.

Депутат назвал перечисленные страны «самыми вероломными бенефициарами» конфликта.

По его мнению, США должны принудить их к срочному созданию фонда из собственных резервов для восстановления Украины.

«Именно политикой Британии, Германии и Франции был нанесён колоссальный ущерб Украине, из-за их недальновидного вмешательства в её внутренние дела», — подчеркнул Шеремет.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не исключил участия России в восстановлении экономики Украины после подписания мирного договора.