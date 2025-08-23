Захарова прокомментировала смерть Кирилла Вышинского

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала смерть журналиста и члена Совета по правам человека Кирилла Вышинского.

В беседе с РИА Новости, она назвала Вышинского настоящим героем, который много сделал для мира журналистики.

«Кирилл — настоящий герой. Человек, который не был сломлен в застенках киевского режима и, выйдя на свободу, продолжил борьбу с этим злом», — отметила Захарова.

Вместе с тем она выразила соболезнования родным и близким Вышинского, а также «всему миру журналистики».

Ранее стало известно, что в Москве умер исполнительный директор МИА «Россия сегодня» и член СПЧ Кирилл Вышинский.