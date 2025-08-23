В секторе Газа остаются 67 россиян и их ближайших родственников, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, российские дипломаты находятся с ними на прямой связи.

Массовая эвакуация российских граждан из сектора Газа была проведена в конце 2023 года. Он была проведена после начала Израилем широкомасштабной военной операции в палестинском анклаве в ответ на атаку боевиков на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Тогда были вывезены около 1200 человек.

В настоящее время работа с каждым обратившимся за помощью соотечественником ведется на индивидуальной основе, отметили в МИД.

Несколько дней назад Армия обороны Израиля начала операцию «Колесницы Гидеона 2 по захвату города Газа. Решение установить полный контроль над анклавом принял премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Новую атаку Израиля осудили в ООН.