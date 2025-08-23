Путин даст право регионам на тотальный запрет вейпов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил предоставить регионам полномочия самостоятельно регулировать оборот электронных сигарет и подобных устройств вплоть до полного запрета их оборота, сообщает ИА DEITA.RU. Никитин намерен в случае одобрения инициативы полностью запретить вейпы в своём регионе.

Губернатор отметил, что полный запрет продажи электронных устройств для потребления никотина в стране прорабатывается, но «есть много всяких нюансов», и неясно, когда инициатива станет законодательным актом и вступит в силу. Поэтому можно начать с локальных запретов и ограничений на уровне регионов.

Предложение понравилось президенту Владимиру Путину.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», - ответил президент в беседе с губернатором.

Напоминаем, разговоры о полном запрете электронных никотиновых заменителей табачных изделий ведутся в России не первый год. Предложение не одобрил, как ни странно, Минздрав, сославшись на то, что в новелле нет конкретики и увидев в запрете нарушение концепции закона «Об охране здоровья граждан». Кроме того, в Кабмине выдали отрицательный отзыв на законопроект, опасаясь, что тотальный запрет вейпов и подобной продукции приведёт к росту нелегального оборота.

Но законодатели не отступились от идеи. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провёл опрос, по результатам которого тотальный запрет электронных заменителей табачных сигарет поддержали все депутатские фракции. Очередной пакет запретительных инициатив в отношении этой продукции подготовила на рассмотрение Госдумы партия «Справедливая Россия». Особенную обеспокоенность политиков вызывает популярность электронных сигарет среди подростков: формально реализация вейпов несовершеннолетним запрещена, а на деле этот запрет повсеместно игнорируется.