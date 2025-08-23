Путин рассказал о будущем ключевой ставки в России

Высокая процентная ставка в России не будет вечной, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщает ТАСС.

Никитин во время диалога с Путиным рассказал, что высокая процентная ставка предполагает сокращение инвестиционного спроса.

«Она не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом», — ответил Путин.

21 августа директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Андрей Ганган заявил, что регулятор может до конца 2025 года понизить ключевую ставку, если экономическая ситуация в стране будет отвечать запланированному сценарию.

25 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых.

В ЦБ сообщили, что такое решение было принято в связи с тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось. Рост внутреннего спроса замедляется, а экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Ранее ЦБ призвал дать экономике России передышку.