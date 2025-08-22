Президент России Владимир Путин назвал впечатляющим строительство новой Курской АЭС-2. Об этом сообщает РИА Новости.

«Впечатляет, честно говоря. Правда», — сказал глава государства.

Путин также назвал логичным строительство промышленных мощностей в Курской области, которые бы обеспечивала новая Курская АЭС-2.

В мае текущего года президент побывал на стройплощадке Курской АЭС-2.

Курская АЭС в Курчатове — одна из крупнейших электростанций в Центрально-Черноземном регионе. Она обеспечивает энергией 19 областей Центральной России. Три энергоблока с канальными реакторами дают мощность 3 ГВт.

В настоящее время строятся энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 с новыми реакторами ВВЭР-ТОИ. Они рассчитаны на 60 лет работы, с возможностью продления еще на 20. В 2025 году Ростехнадзор разрешил начать подготовку площадки для блоков №3 и №4. Курская АЭС-2 — часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в стране.