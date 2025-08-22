Путин раскрыл военное преимущество России

Президент РФ Владимир Путин назвал российские атомные подводные лодки в водах Арктики «стратегическим преимуществом». Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время встречи с сотрудниками предприятия атомной отрасли в Сарове. По его словам, российские субмарины уходят под лед в акватории Северного Ледовитого океана, что скрывает их от радаров.

«Наши стратегические атомные подводные лодки уходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество», — заявил он.

Ранее Путин прибыл в закрытый город ядерщиков Саров в Нижегородской области. Там он посетил встречу со студентами и выставку о научно-образовательной инфраструктуре в закрытых городах.