Путин рассказал о "свете в конце тоннеля" в отношениях с США

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с американским главой Дональдом Трампом была «хорошей, содержательной и откровенной». Его слова приводит ТАСС.

Напомним, что встреча лидеров РФ и США прошла на Аляске 15 августа. Ключевой ее темой стало урегулирование конфликта на Украине.

«Сейчас у нас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске», — сказал Путин на встрече с работниками атомной отрасли.

По его словам, контакты между странами теперь продолжаются на уровне министерств, ведомств и компаний. Президент РФ выразил надежду, что шаги, которые были сделаны, станут началом полномасштабного восстановления отношений Москвы и Вашингтона. По мнению Путина, с приходом к власти в США Трампа в отношениях стран «замаячил свет в конце тоннеля».