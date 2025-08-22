Путин рассказал о "свете в конце тоннеля" в отношениях с США

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками атомной отрасли в Сарове дал оценку перспективам восстановления отношений с США.

© Российская Газета

Эти отношения, отметил глава государства, сейчас находятся на крайне низком уровне.

"Но с приходом президента (США Дональда - прим. "РГ") Трампа, я думаю, что свет в конце тоннеля все-таки замаячил", - заявил Путин.

Недавнюю беседу с американским коллегой на саммите на Аляске он назвал содержательной и откровенной.

"Контакты продолжаются на уровне наших министерств, ведомств, компаний. Я рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, - это только начало полномасштабного восстановления наших отношений", - сказал президент РФ.

Путин: Россия не начинала войну на Украине

Путин отметил, что успех процесса зависит не от Москвы, а прежде всего от Запада в широком смысле слова.

"Я уверен, что лидерские качества действующего президента Трампа являются хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться, и надеюсь, что темп нашей совместной работы на этой площадке сохранится", - добавил президент РФ.

Напомним, Путин прибыл в Саров в ходе рабочей поездки в Приволжский федеральный округ. Он осмотрел выставку научно-образовательной инфраструктуры в закрытых городах, а также возложил цветы к памятнику одного из создателей советского атомного проекта Юлию Харитону. Затем президент наградил коллектив ядерного центра в Сарове орденом "За доблестный труд".