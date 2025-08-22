Путин оценил встречу с Трампом на Аляске

По словам президента, Россия рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с США.

Глава государства отметил, что ведомства обеих стран продолжают взаимодействие после саммита на Аляске.

«С приходом Трампа в Белый дом в отношениях Москвы и Вашингтона замаячил свет в конце тоннеля», — сказал Путин на встрече с работниками атомной отрасли.

Президент также заявил, что у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в некоторых государствах. Кроме того, он выразил уверенность в том, что многие западные компании вернутся в нашу страну.