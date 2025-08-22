Путин: Россия не начинала войну на Украине

Россия не начинала войну на Украине и делает всё для прекращения этого вооружённого конфликта. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин.

По его словам, прозвучавшим в ходе общения с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове, война началась, когда Украина стала применять танки и авиацию против мирного населения Донбасса.

«А мы делаем всё для того, чтобы её прекратить», — добавил Путин.

Кроме того, глава государства заявил, что у России нет недружественных стран — есть только недружественные элиты.