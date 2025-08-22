Путин пословицей ответил на слова атомщиков, что без него они бы не справились

Президент РФ Владимир Путин пословицей "свято место пусто не бывает" ответил на слова сотрудника Ленинградской АЭС о том, что без его помощи российские атомщики бы не справились.

"Я выражаю вам глубочайшее свое личное уважение и от всех присутствующих, думаю, тоже, за вашу поддержку, зримую, незримую, но без вас, я думаю, что мы бы не справились", - обратился к президенту сотрудник Ленинградской АЭС в ходе встречи в Сарове.

"Свято место пусто не бывает", - с улыбкой ответил глава государства.