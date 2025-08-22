Путин: атомщики России создали надежный ядерный щит

Путин: атомщики РФ создали прочный ядерный щит
Российские атомщики создали прочный ядерный щит для защиты страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
По его словам, ветеранам атомной отрасли Россия обязана своей «безопасностью, мощным технологическим заделом и независимым, суверенным развитием».
«Низкий поклон… Своим талантом, титанической волей они создали прочный ядерный щит нашей страны и первыми в мире добились того, чтобы мирный атом работал на благо страны и всего человечества», — сказал Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными.