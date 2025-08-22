Путин: атомщики России создали надежный ядерный щит

Российские атомщики создали прочный ядерный щит для защиты страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, ветеранам атомной отрасли Россия обязана своей «безопасностью, мощным технологическим заделом и независимым, суверенным развитием».