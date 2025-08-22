В МИД России ответили на заявления Запада о подрыве урегулирования на Украине

Спекулятивные публикации некоторых западных изданий о том, что с российской стороны подрывается процесс урегулирования, не имеют под собой основания, позиция Москвы последовательна. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве обратили внимание на публикации Bloomberg, The Wall Street Journal и ряда других западных изданий, в которых "буквально обвинили" министра иностранных дел России Сергея Лаврова в "подрыве российско-американских договоренностей на высшем уровне на Аляске" из-за его слов о недопустимости исключения России из участия в возможных будущих гарантиях безопасности для Украины.

"Каким же образом в словах Лаврова можно увидеть то, что Россия "подрывает процесс урегулирования"? Напротив, российскую позицию отличает последовательность, а заявления министра подтверждают неоднократно озвученные президентом России [Владимиром Путиным] тезисы по проблематике украинского кризиса. Не лишним в данной ситуации будет напомнить, что, согласно Конституции Российской Федерации, именно президент России определяет основные направления внешней политики страны, а МИД реализует определяемый президентом внешнеполитический курс, что и делает лично Лавров. Поэтому говорить о каком-то "подрыве" чего-либо со стороны министерства попросту несерьезно. Видим в этом недобросовестные спекуляции западных СМИ на острые темы международной повестки и вновь призываем критически относиться к подобного рода вбросам", - указали в министерстве.

О встрече лидеров РФ и США на Аляске

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и президента США Дональда Трампа. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву.

Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. Позднее в интервью телеканалу Fox News Трамп оценил встречу в Анкоридже на 10 баллов из 10 и подчеркнул, что на ней были согласованы многие позиции, а дальнейшее зависит от Киева. Президент США также выразил уверенность в возможности выработки сделки по Украине в достаточно скором времени.