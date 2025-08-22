В Госдуме словом из трех букв отреагировали на присвоение Маркову статуса иноагента

Депутат Госдумы Михаил Матвеев словом из трех букв отреагировали на присвоение политологу Сергею Маркову (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) статуса иноагента.

Об этом он написал в Telegram.

«Упс», — написал депутат.

Он также опубликовал фрагмент выступления Маркова на недавно состоявшемся Шушинском медиафоруме в Азебрайджане.

«А Гнусман?» — поинтересовался Матвеев.

Вероятно, он имел в виду бывшего первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана, который тажке подвергся критике из-за участия в форуме и впоследствии был освобожден от должности. Возможно, депутат имел в виду, что иноагентом следовало бы объявить и его.

"Клевета и ошибка": Маркова* удивило попадание в реестр иноагентов

Сергей Марков назвал это ударом «по тем, кто искренне поддерживает [президента России] Владимира Путина».