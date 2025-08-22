Лавров поддержал усилия властей Венесуэлы по защите суверенитета

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дэлси Родригес Гомес. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

© Газета.Ru

Лавров выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по защите национального суверенитета в условиях внешнего давления.

Отмечается, что стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой и условились о наращивании взаимодействия и координации подходов в глобальных делах, в том числе в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН.

19 августа телекомпания NBC сообщила, что Пентагон для усиления борьбы с наркокартелями отправляет к берегам Венесуэлы отряд из трех боевых кораблей.

За неделю до этого президент Колумбии Густаво Петро заявил, что любая военная операция на территории Венесуэлы без разрешения Каракаса и одобрения соседних стран будет рассматриваться как акт агрессии против всего региона.

8 августа газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп в секретном порядке утвердил директиву для Пентагона, разрешающую применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, квалифицированных его администрацией как террористические организации. В статье издания говорится, что такое решение официально санкционирует проведение прямых военных операций против картелей как в морской акватории, так и на территории иностранных государств.