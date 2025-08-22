Депутат: расформирование НАТО станет решением конфликта на Украине

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Москве 24» прокомментировал идею американского конгрессмена Мэтта Гетца принять Россию в НАТО.

© Газета.Ru

«Нет смысла рассматривать абсурдные предложения. Сегодня есть сопротивление со стороны стран Альянса по продвижению мирного соглашения. И мы это все прекрасно видим», — сказал Чепа.

По мнению парламентария, эффективным решением для урегулирования конфликта на Украине будет расформирование Североатлантического альянса.

Накануне Гетц заявил, что президенту США Дональду Трампу следует предложить России членство в НАТО для урегулирования конфликта на Украине.

Конгрессмен отметил, что подобный вариант американский лидер может использовать в качестве рычага давления на Путина. При этом, по его словам, идея о членстве России в НАТО уже давно обсуждается в политических кругах.