Стубб рассказал, как контакт Лаврова в телефоне якобы помог ему в России

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, как во время одной из поездок в Россию ему якобы помогло наличие в телефоне контакта главы российского МИД Сергея Лаврова.

Как сообщает телерадиокомпания Yle, этот случай Стубб описал в своей новой книге. Политик отметил, что на тот момент он ещё возглавлял МИД Финляндии и возвращался из поездки в Сибирь.

Сотрудники аэропорта обратили внимание на отсутствие у Стубба нужных документов и сообщили ему, что задерживают вылет.

Тогда, по словам Стубба, он показал сотрудникам воздушной гавани номер Лаврова в своём телефоне и пригрозил, что позвонит ему.

«Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает», — рассказал Стубб.

Ранее Лавров напомнил президенту Финляндии о нарушенном Хельсинки договоре с СССР о нейтралитете.