Президент Финляндии рассказал о неожиданной помощи Лаврова

Президент Финляндии Александр Стубб в своей новой книге написал, что в прошлом при поездке в Россию его спасло от неприятностей наличие номера министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Политик, слова которого приводит телерадиокомпания Yle, рассказал о случае, когда будучи главой МИД Финляндии, Стубб возвращался из поездки в Сибирь. Сотрудники аэропорта, обнаружив, что у иностранного гражданина нет необходимых документов, приняли решение о задержке вылета.

И тогда Стубб показал номер Лаврова у себя в телефоне, сообщив, что позвонит ему и расскажет о задержании. «Я уже готов нажать на кнопку, - цитирует Yle отрывок из книги Стубба "Треугольник власти". - Хитрость срабатывает».

