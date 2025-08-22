Российский посол раскритиковал Канаду за отношение к Москве

Посол России в Канаде Олег Степанов раскритиковал Оттаву за политику в отношении Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Степанова, политика Оттавы в отношении экспорта российских ресурсов является недальновидной, и может привести к росту рисков в сфере мировой торговли и энергобезопасности. Таким образом посол прокомментировал стратегическое партнерство Финляндии и Канады в области внешней политики и безопасности. Кроме того, страны договорились начать борьбу с «теневыми флотами» России.

«Попытки искусственно обострить напряженность с Россией — крупной ядерной державой, постоянным членом Совета Безопасности ООН и географическим соседом Канады в Арктике — вряд ли соответствуют собственным интересам безопасности Оттавы. Подобная недальновидная политика лишь повышает риски для мировой торговли и энергетической безопасности», — заявил Степанов.

Ранее Канада решила расширить связи в обороне со Швецией и Финляндией вместо США.