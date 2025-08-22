Названа причина сбоя на портале Госуслуг

Портал Госуслуг с 12:00 подвергается массированной DDoS-атаке из-за рубежа, сервис работает штатно, сообщает Минцифры.

«Госуслуги с 12:00 мск 22 августа подвергаются массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Незначительное число пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика. Все атаки успешно отражаются», — сказано в заявлении министерства.

Все данные пользователей под защитой, добавили там.