Захарова: атака на торгпредство России произошла при попустительстве Стокгольма

Очередная атака БПЛА на торговое представительство России в Швеции произошла при полном попустительстве шведских властей, Москва требует от Стокгольма неукоснительно соблюдать обязательства по Венской конвенции. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Как мы неоднократно комментировали, подобные атаки якобы неопознанных беспилотников на объекты российской дипломатической собственности в Швеции носят систематический характер и происходят при полном попустительстве (надеемся, что не с прямой санкции) шведских властей, которые не могут, а, скорее всего, попросту не хотят привлечь злоумышленников к ответственности", - указала дипломат.

"Со своей стороны, настаиваем на неукоснительном выполнении шведскими властями обязательств принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения физической безопасности и неприкосновенности российских загранпредставительств", - подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что официальный Стокгольм не только грубо нарушает свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению неприкосновенности иностранных диппредставительств, "но и, судя по всему, не способен контролировать соблюдение положений внутреннего законодательства".

"Напомню, что решением Транспортного управления Швеции над территориями посольства и торгового представительства России в Швеции установлена бесполетная зона", - добавила она.

Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению с использованием дрона 21 августа.

5 июля торговое представительство РФ в Швеции также сообщало, что на него было совершено очередное нападение - с беспилотника на территорию был сброшен пакет с краской. Подобные нападения на посольство и торгпредство России продолжаются более года.