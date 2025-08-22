Для всех очевидно, что на встрече в Белом доме Владимир Зеленский отверг предложения по урегулированию украинского конфликта, которые Вашингтон считает важными. Об этом в интервью NBC сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства (Украины. — RT) в НАТО, обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал нет на всё это», — отметил глава МИД.

Владимир Зеленский даже отказался отменять закон, запрещающий русский язык, подчеркнул Сергей Лавров.

«Как мы можем встречаться с человеком, который сейчас выдаёт себя за лидера?» — добавил министр.

«СТРАНА.ua» 21 августа писала, что Зеленский отверг «требование России об официальном закреплении статуса русского языка».

«У нас есть государственный язык — украинский. Россия может заявлять что угодно», — сказал тогда главарь киевского режима.

О том, что Россия потребовала признать русский язык официальным на Украине, писала The New York Times. Среди других требований — обеспечение безопасности русских православных храмов, утверждала газета.