В ЛНР не поверили заявлению советника главы офиса Зеленского об уступках России

Заявления советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка о готовности Киева де-факто признать утрату территорий стоит рассматривать как очередные спекуляции для того, чтобы обвинить Москву в нежелании вести переговоры. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил председатель парламента Луганской народной республики (ЛНР) Денис Мирошниченко.

По его мнению, если бы Украина хотела урегулировать конфликт мирным путем, России изначально не пришлось бы начать специальную военную операцию. Законодатель подчеркнул, что у Киева было достаточно времени для этого.

«То, что они сейчас заявляют, я уверен, что это просто очередная спекуляция на тему, чтобы снова обвинить Россию [в том], что Россия не готова на мирные переговоры, что Россия <...> срывает переговоры, не идет на контакты», — сказал Мирошниченко.

В то же время он призвал «меньше слушать» украинские власти. Парламентарий выразил уверенность, что нынешнее руководство Украины «точно умеет заниматься популизмом».

21 августа Подоляк сообщил, что Киев согласен заморозить конфликт по существующей линии боевого соприкосновения и признать территории фактически утраченными.