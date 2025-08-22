Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой, отметив важность ее государственной деятельности и передав пожелания ее семье.

© РИА Новости

Поздравительное письмо президента России Мехрибан Алиевой опубликовано азербайджанским государственным агентством Азертадж, передает ТАСС.

В обращении Путин выразил сердечные поздравления по случаю дня рождения первого вице-президента Азербайджана.

Глава российского государства пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ее работе на государственном посту.

«Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в поздравлении президента.