Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой, отметив важность ее государственной деятельности и передав пожелания ее семье.

Поздравительное письмо президента России Мехрибан Алиевой опубликовано азербайджанским государственным агентством Азертадж, передает ТАСС.

В обращении Путин выразил сердечные поздравления по случаю дня рождения первого вице-президента Азербайджана.

Глава российского государства пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ее работе на государственном посту.