В Госдуме пригрозили тактическим ядерным ударом по Украине в случае атаки вглубь России

В случае, если Украина атакует западными дальнобойными ракетами отдаленные от границы территории, Россия может ответить тактическим ядерным ударом. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, его цитирует NEWS.ru.

«Если вдруг, не дай бог, будут нанесены удары иностранными ракетами в глубину территории России, отвечать будут, может быть, даже не "Орешником", а тактическим ядерным оружием. Или если какая-то страна Евросоюза нанесет удар по России, тогда будет ответ уже ядерный», — сказал парламентарий.

Глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял, что Гарантии безопасности Украине должны включать размещение в стране ракет, дальность которых позволит наносить удары по европейской части России.

В свою очередь, военачальники США и ряда стран Европы сформировали проект военных гарантий безопасности Украины. Один из возможных вариантов гарантий предусматривает отправку на Украину европейских войск, контроль над которыми будут осуществлять США.