Стали известны подробности разговора Клинтона и Путина о НАТО

Будучи президентом США, Билл Клинтон уверял российского коллегу Владимира Путина о том, что расширение НАТО на восток не угрожает РФ. Подробности их разговора указаны в рассекреченных документах американского правительства.

«С самого начала процесса расширения НАТО я знал, что это может стать проблемой для России. Я с пониманием относился к этому и хочу, чтобы все понимали, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России», — сказал тогда Клинтон.

Американский лидер подчеркивал, что в случае, если «наши преемники сосредоточат внимание друг на друге как на главной угрозе», то они потеряют возможность совместно решать другие проблемы. Однако, судя по информации из документов, уже на следующий день Клинтон был намного «менее откровенен в этом вопросе».

Экс-президент США был готов рассмотреть возможность вступления России в НАТО

До этого стало известно, что Клинтон был готов рассмотреть возможность вступления России в НАТО.